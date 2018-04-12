Провалився колектор: у Кропивницькому перекрили рух
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 березня. УНН. У Кропивницькому через провaл кaнaлізaційного колекторa перекрили рух вулицею Короленкa, повідомив кореспонденту УНН.
Після повідомлення про провал на проїжджій частині, комунальники приїхали на місце і розкопали колектор. Потім відкачали стічні води, в результаті чого на ділянці утворилася велика яма.
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За словами Валентини Давидчук, директора водоканалу, через дорогу прокладуть кожух більшого діаметру, потім – основний трубопровід. Буде обстежено весь колектор. Якщо весь колектор виявиться зруйнованим, його замінять.
Рух на цьому відрізку планують відновити за кілька днів.