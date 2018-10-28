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В течение недели в Украине задержали троих иностранных "воров в законе"

В течение недели в Украине задержали троих иностранных "воров в законе"

Киев  •  УНН

 • 11670 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение недели полицейские прекратили преступную деятельность трех "воров в законе" на территории страны. Все они - иностранцы, прибывшие в Украину с целью осуществления контроля за деятельностью определенных преступных группировок. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

В частности, сотрудники криминальной полиции выяснили, что 41-летний иностранец, известный в криминальных кругах под прозвищем "Джейран Хонський", пытается попасть в Украину, чтобы управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением автотранспорта.

Правоохранители не допустили визита "нежелательного гостя": 25 октября, при содействии Государственной пограничной службы, полицейские задержали вора прямо в аэропорту Харькова. Мужчину вернули рейсом в Стамбул. Сейчас Службой безопасности Украины ему запрещен въезд на территорию нашего государства на пять лет.

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Вторые два вора уже неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова.

В частности, 36-летнего "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" в апреле этого года, уже принудительно выдворены из Украины с запретом въезда до 2021 года. Однако через непродолжительное время он незаконно вернулся для осуществления контроля за преступными группировками, которые совершают квартирные кражи. 26 октября сотрудники ДСР задержали "Тенго" в Киеве. Сейчас работники Государственной миграционной службы поместили вора в пункт временного пребывания иностранцев.

Относительно третьего "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединський" правоохранители установили, что он прибыл на территорию Киевского региона, для контроля за преступными группами своих земляков. 27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летнего уроженца Азербайджана, принудительно выдворены за пределы нашей страны. Следовательно, "Дато" запрещен въезд в Украину на 10 лет.

Напомним, сотрудники ГУ БКОП Службы безопасности Украины заблокировали попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине через противоправную деятельность "воров в законе" .

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