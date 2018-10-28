Протягом тижня в Україні затримано трьох іноземних “злодіїв в законі”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом тижня поліцейські припинили злочину діяльність трьох “злодіїв в законі” на території країни. Усі вони — іноземці, які прибули в Україну з метою здійснення контролю за діяльністю певних злочинних угрупувань. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
Зокрема, працівники кримінальної поліції з’ясували, що 41-річний іноземець, відомий у кримінальних колах під прізвиськом “Джейран Хонський”, намагається потрапити до України, аби керувати злочинними групами, що займаються незаконним заволодінням автотранспорту.
Правоохоронці не допустили візиту “небажаного гостя”: 25 жовтня, за сприяння Державної прикордонної служби, поліцейські затримали злодія прямо в аеропорту міста Харкова. Чоловіка повернули рейсом до Стамбулу. Наразі, Службою безпеки України йому заборонено в’їзд на територію нашої держави на п’ять років.
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Другі два злодія вже неодноразово видворялися з території України, але незаконним шляхом повертались до країни знову.
Зокрема, 36-річного “злодія в законі” на прізвисько “Тенго Гальський” у квітні цього року, вже було примусово видворено з України із забороною в’їзду до 2021 року. Однак через нетривалий час він незаконно повернувся для здійснення контролю за злочинними угрупуваннями, які скоюють квартирні крадіжки. 26 жовтня співробітники ДСР затримали “Тенго” у Києві. Наразі працівники Державної міграційної служби помістили злодія до пункт тимчасового перебування іноземців (ПТПІ).
Відносно третього “злодія в законі” на прізвисько “Дато Агджабединський” працівники ДСР встановили, що він прибув на територію Київського регіону, для контролю за злочинними групами своїх земляків. 27 жовтня за сприяння Державної міграційної служби 32-річного уродженця Азербайджану, примусово видворено за межі нашої країни. Відтак, “Дато” заборонено в’їзд до України на 10 років.
Нагадаємо, співробітники ГУ БКОЗ Служби безпеки України заблокували спроби спецслужб країни-агресора дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні через протиправну діяльність “злодіїв у законі”.