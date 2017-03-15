В течение прошлого года ГФС обнаружила 154 нелегальных АЗС

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КИЕВ. 15 марта. УНН. С целью детенизации рынка оборота подакцизных товаров ГОУ ГФС организована работа по проведению совместных с другими контролирующими и правоохранительными органами комплексов мер по противодействию незаконному ввозу в Украину подакцизных товаров, в т.ч. горюче-смазочных материалов, их изготовлению и дальнейшему обращению на внутреннем рынке. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГФС.

"Принятыми мерами в течение 2016 года сотрудниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 20 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 362 млн. гривен.

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Прекращена деятельность 22 незаконных производств горюче-смазочных материалов, а также 154 незарегистрированных АЗС", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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