В течение прошлого года ГФС обнаружила 154 нелегальных АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С целью детенизации рынка оборота подакцизных товаров ГОУ ГФС организована работа по проведению совместных с другими контролирующими и правоохранительными органами комплексов мер по противодействию незаконному ввозу в Украину подакцизных товаров, в т.ч. горюче-смазочных материалов, их изготовлению и дальнейшему обращению на внутреннем рынке. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГФС.
"Принятыми мерами в течение 2016 года сотрудниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 20 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 362 млн. гривен.
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Прекращена деятельность 22 незаконных производств горюче-смазочных материалов, а также 154 незарегистрированных АЗС", - отметили в ведомстве.
Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.