В течение прошлого года ГФС обнаружила 154 нелегальных АЗС

"Принятыми мерами в течение 2016 года сотрудниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 20 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 362 млн. гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, где безопаснее заправлять свой автомобиль

Прекращена деятельность 22 незаконных производств горюче-смазочных материалов, а также 154 незарегистрированных АЗС", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.