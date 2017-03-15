Протягом минулого року ДФС виявила 154 нелегальних АЗС

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КИЇВ. 15 березня. УНН. З метою детінізації ринку обігу підакцизних товарів ГОУ ДФС організовано роботу щодо проведення спільних з іншими контролюючими та правоохоронними органами комплексу заходів із протидії незаконному ввезенню в Україну підакцизних товарів, у т.ч. паливно-мастильних матеріалів, їх виготовленню та подальшому обігу на внутрішньому ринку. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ДФС.

“Вжитими заходами протягом 2016 року співробітниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено 20 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 362 млн. гривень.

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Припинено діяльність 22 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів, а також 154 незареєстрованих АЗС”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, контроль якості пального сьогодні залежить виключно від сумлінності оператора

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