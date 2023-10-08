В течение суток украинские военные успешно отбили атаки врага на нескольких направлениях – Генштаб

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«В течение суток произошло 33 боевых столкновения. Враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной», - сообщили в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Кам’янка, Двуречана, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток украинские воины успешно отразили все атаки врага севернее Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Клещиевка, Андреевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении силы обороны отразили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 13 атак оккупантов в районах Мар’йинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Мар’Йинка, победа, Новомихайловка Донецкой области.

На шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, орехов, Работино, Новоандреевка, Малая Токмачка, малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар недалеко от Берислава. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника», - добавили в Генштабе.