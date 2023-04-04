В течение дня оккупанты обстреляли три громады Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли три громады Сумской области, а именно Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.
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"В течение дня россияне осуществили обстрелы трех территориальных общин: Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской", — говорится в сообщении.
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В Краснопольской громаде в результате сброса 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА по одному из сел Краснопольской громады ранения получил 1 гражданский человек и повреждено торговое заведение.
"Белопольскую громаду россияне обстреливали практически в течение всего дня: били из минометов – 49 прилетов, АГС – 58 выстрелов", — отметили в Сумской ОГА.
Также в Середино-Будской громаде с территории России осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 15 прилетов.
"В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач", — сообщили в Сумской ОГА.
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