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Протягом дня окупанти обстріляли три громади Сумщини

Протягом дня окупанти обстріляли три громади Сумщини

Київ • УНН

 • 682737 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Впродовж дня російські загарбники обстріляли три громади Сумської області, а саме Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської", — йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Краснопільській громаді внаслідок скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала 1 цивільна особа і пошкоджено торговельний заклад.

"Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів", — зазначили у Сумській ОВА.

Також у Середино-Будській громаді з території росії здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 15 прильотів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач", — повідомили у Сумській ОВА.

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