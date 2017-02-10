В течение 2016 года у киевлян изъяли более 500 единиц оружия - А.Крищенко

"Сотрудниками Главного управления полиции в Киеве изъято 508 единиц огнестрельного оружия, изъято 74 пистолета-револьвера, 27 автоматов, пулеметы, 70-ружей, 34 граната, 80 - мин, 17 снарядов, 36 противотанковых ракетных комплекса, 10 гранатометов, почти 50 000 патронов и 100 килограмм различного вида взрывчатых веществ", - сообщил А.Крищенко.

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Также он отметил, что в последнее время, в частности, с проведением АТО значительно увеличились объемы нелегального оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"С использованием огнестрельного оружия было совершено 165 уголовных преступлений, что на 7% меньше, чем в 2015 году. Тогда было 178", - добавил начальник ГУ Нацполиции в г. Киеве.