Протягом 2016 року у киян вилучили понад 500 одиниць зброї – А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко на пленарному засіданні Київської міської ради повідомив, що Протягом 2016 року працівниками поліції у Києві було вилучено 508 одиниць вогнепальної зброї, а також 50 тисяч набоїв та 100 кілограмів вибухових речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.
“Працівниками головного управління поліції у Києві вилучено 508 одиниць вогнепальної зброї, вилучено 74 пістолета-револьвера, 27 автоматів, кулемети, 70-рушниць, 34 гранати, 80 — мін, 17 снарядів, 36 протитанкових ракетних комплекси, 10 гранатометів, майже 50 тисяч набоїв та 100 кілограм різного виду вибухових речовин”, — повідомив А.Крищенко.
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Також він зазначив, що останнім часом, зокрема, із проведенням АТО значно збільшились обсяги нелегального обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
"З використанням вогнепальної зброї було скоєно 165 кримінальних правопорушень, що на 7% менше, ніж у 2015 році. Тоді було 178",- додав начальник ГУ Нацполіції у м. Києві.