Процесс ратификации Финляндии и Швеции на вступление в НАТО почти завершен - Столтенберг

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"Ко всем нашим дискуссиям, проходившим вчера и сегодня, к нам присоединились Финляндия и Швеция. Процесс ратификации членства в НАТО почти завершен. Их присоединение сделает их более безопасными, НАТО сильнее, а евроатлантическое пространство станет более безопасным. Пора приветствовать их как полноправных членов альянса", - сказал Столтенберг.

Контекст

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины.

29 июня 2022 года лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Против вступления скандинавских стран в Североатлантический союз выступили Турция и Венгрия. В частности, Анкара критиковала страны за поддержку "террористических групп" и выдвинула 10 условий, выполнение которых открыло им дверь в Альянс.

В пятницу, 25 ноября, Венгрия подтвердила поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО.