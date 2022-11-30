Процес ратифікації Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО майже завершено - Столтенберг

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"До усіх наших дискусій, що проходили учора та сьогодні, до нас приєдналися Фінляндія і Швеція. Процес ратифікації членства в НАТО майже завершено. Їх приєднання зробить їх безпечнішими, НАТО сильнішим, а євроатлантичний простір стане більш безпечним. Настав час вітати їх як повноправних членів альянсу", - сказав Столтенберг.

Контекст

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України.

29 червня 2022 року лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Проти вступу скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу виступили Туреччина та Угорщина. Зокрема, Анкара критикувала країни за підтримку "терористичних груп" і висунула 10 умов, виконання яких відчинило їм двері в Альянс.

У п'ятницю, 25 листопада, Угорщина підтвердила підтримку вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.