Процедура усыновления в Украине на сегодня невозможна - уполномоченная Президента

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"Что касается усыновления, хочу сказать, что на сегодняшний момент процедура усыновления в Украине является невозможной, именно из-за невозможности выполнить все процедурные элементы. Из-за того, что не все службы по делам детей работают, суды не работают", - сказала Герасимчук.

По ее словам, сейчас нельзя провести обучение людей, а такое обучение является обязательным "ведь процедура усыновления - это навсегда, это не временное устройство ребенка на два-три месяца, на год, а затем возвращение ее обратно в заведение".

"И упрощать что-то в процедуре усыновления на сегодня невозможно. То есть на сегодня процедура усыновления украинскими гражданами и иностранными гражданами детей в Украине невозможна", - добавила она, выразив надежду, что после победы нашей страны процедура усыновления начнет работать и люди, которые стремились к этому, смогут подарить детям новые семьи.

Детали

В то же время сейчас желающие могут помочь в такой форме как временное устройство. "Это не новая форма, она существовала и до начала войны. Эта форма необходима для временного устройства ребенка в семью, бесплатно, то есть государство для этого не платит", - отметила она.

Она также напомнила, что Офис Президента создал чат-бот "Ребенок не сам".

"За двенадцать дней, в чат-боте, уже подало заявку более 12-ть тысяч украинских семей, которые готовы приютить ребенка. И это невероятный показатель сплоченности нации и нашей силы", - сказала Герасимчук.