Процедура всиновлення в Україні на сьогодні неможлива - уповноважена Президента

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"Що стосується усиновлення, хочу сказати, що на сьогоднішній момент процедура всиновлення в Україні є неможливою, саме через неможливість виконати усі процедурні елементи. Через те, що не всі служби у справах дітей працюють, суди не працюють", - сказала Герасимчук.

З її слів, наразі не можна провести навчання людей, а таке навчання є обов'язковим, "адже процедура усиновлення - це назавжди, це не тимчасове влаштування дитини на два-три місяці, на рік, а потім повернення її назад в заклад".

"І спрощувати будь-що в процедурі усиновлення на сьогодні неможливо. Тобто на сьогодні процедура усиновлення українськими громадянами та іноземними громадянами дітей в Україні є неможливою", - додала вона, висловивши сподівання, що після перемоги нашої країни процедура усиновлення почне працювати і люди, які прагнули цього, зможуть подарувати дітям нові сім'ї.

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Водночас наразі охочі можуть допомогти такою формою як тимчасове влаштування. "Це не нова форма, вона існувала і до початку війни. Ця форма необхідна для тимчасового прихистку дитини в родину, безкоштовно, тобто держава для цього не сплачує", - зазначила вона.

Вона також нагадала, що Офіс Президента створив чат-бот "Дитина не сама".

"За дванадцять днів, в чат-боті, вже подало заявку понад 12-ть тисяч українських родин, які готові прихистити дитину. І це неймовірний показник згуртованості нації і нашої сили", - сказала Герасимчук.