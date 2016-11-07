Противотанковые ракетные комплексы применили боевики возле Новоалександровки

"На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации. Укрепление украинских воинов на окраине Станицы Луганской обстреляли из пулеметов крупного калибра, в Крымском - из гранатометов, а по подразделениям вблизи Новоалександровки, кроме гранатометов, оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО, причем половина из них на мариупольском направлении.