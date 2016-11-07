Протитанкові ракетні комплекси застосували бойовики біля Новоолександрівки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На луганському напрямку бойовики застосували кулемети на околицях Станиці Луганської, а також гранатомети та протитанкові ракетні комплекси поблизу Новоолександрівки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Укріплення українських воїнів на околиці Станиці Луганської обстріляли з кулеметів великого калібру, в Кримському – з гранатометів, а по підрозділах поблизу Новоолександрівки, окрім гранатометів, окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО, при чому половина з них на маріупольському напрямку.