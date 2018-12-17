Противодействие буллингу, мораторий на продажу земли и трансплантация органов: планы Рады на неделю

Во вторник парламент планирует рассмотреть блок по вопросам безопасности, в частности усилить ответственность за незаконное ношение военной формы (№9217).

Согласно проекту, также депутаты должны будут перенести сроки для полноценного запуска трансплантации органов (№9284). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсрочка нужна в связи с тем, что Минздрав и Кабмин не успели подготовить необходимые сопроводительные нормативно-правовые акты, например, порядок предоставления письменного согласия донора на изъятие у него органов. Поэтому парламентарии предлагают перенести запуск трансплантологии еще на год - до 1 января 2020 года.

Кроме этого во вторник депутатамы во втором чтении, как ожидается, будет рассмотрен законопроект об усилении ответственности за игнорирование ремней безопасности (№8492). За нарушение правил пользования ремнями безопасности планируют увеличить штраф с трех (51 грн) до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). Также во втором чтении, согласно проекту, планируют рассматривать законопроект, который вводит понятие буллинг в школах и противодействия ему (№8584).

В среду депутаты, как ожидается, займутся вопросами ратификации и во втором чтении рассмотрят законопроект о прозрачности расследований Антимонопольного комитета Украины (№6746).

В четверг на рассмотрение Верховной Рады, согласно проекту, планируется вынесение вопроса топливно-энергетического комплекса и аграрного сектора. В частности нардепы, как ожидается, рассмотрят законопроект о предоставлении государственной поддержки производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (№8449).

Также парламент может рассмотреть вопрос продления моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения (№9355). Правда, для этого депутатам во вторник понадобится внести этот вопрос в повестку дня.

Это последняя сессионная неделя Верховной Рады в 2018 году. Следующая пленарная неделя запланирована на 15-18 января 2019 года.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко будет настаивать на том, чтобы в феврале Верховная Рада приняла изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО.