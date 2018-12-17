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Протидія булінгу, мораторій на продаж землі та трансплантація органів: плани Ради на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада цього тижня планує продовжити мораторій на продаж землі, посилити покарання за ігнорування пасків безпеки та ввести в українське законодавство поняття булінгу. Відповідні законопроекти внесені у проект розкладу засідань Верховної Ради України на 18-21 грудня, повідомляє кореспондент УНН.

Протидія булінгу, мораторій на продаж землі та трансплантація органів: плани Ради на тиждень

У вівторок парламент планує розглянути безпековий блок, зокрема посилити відповідальність за незаконне носіння військової форми (№9217).

Згідно з проектом, також депутати повинні будуть перенести строки для повноцінного запуску трансплантації органів (№9284). Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, відтермінування потрібне у зв'язку з тим, що МОЗ та Кабмін не встигли підготувати необхідні супровідні нормативно-правові акти, як наприклад, порядок надання письмової згоди донора на вилучення у нього органів. Тому парламентарі пропонують перенести запуск трансплантології ще на рік – до 1 січня 2020 року.

Окрім цього у вівторок депутатами в другому читанні, як очікується, розглядатимуть законопроект щодо посилення відповідальності за ігнорування пасків безпеки (№8492). За порушення правил користування ременями безпеки планують збільшити штраф з трьох (51 грн) до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 грн). Також у другому читанні, відповідно до проекту, планують розглядати законопроект, який вводить поняття булінгу в школах та протидії йому (№8584).

У середу депутати, як очікується, займуться питаннями ратифікації та в другому читанні розглянуть законопроект щодо прозорості розслідувань Антимонопольного комітету України (№6746).

У четвер на розгляд Верховної Ради, згідно з проектом, планується винесення питання паливно-енергетичного комплексу та аграрного сектору. Зокрема нардепи, як очікується, розглянуть законопроект щодо надання державної підтримки виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії (№8449).

Також парламент може розглянути питання продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення (№9355). Щоправда, для цього депутатам у вівторок знадобиться внести це питання до порядку денного.

Це останній сесійний тиждень Верховної Ради у 2018 році. Наступний пленарний тиждень запланований на 15-18 січня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко наполягатиме на тому, щоб у лютому Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО

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