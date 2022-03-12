Против РФ должны ввести жесткие санкции в случае проведения бутафорского "референдума" в Херсоне - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты хотят попробовать провести в Херсоне бутафорский "референдум" за "народную республику". Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.
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“По методичке 2014 года, РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной", - написал Кулеба.
Дополнение
3 марта оккупанты захватили здание Херсонской ОГА. Позже появилась информация, что российские военные минируют улицы города. В то же время, над городом поднят украинский флаг, а в помещении мэрии действует Гуманитарный штаб и работают представители местной власти.
11 марта сообщалось, что несмотря на частичную оккупацию в Херсоне возобновят обучение в школах. Педагогам проведут специальные тренинги.