Против РФ должны ввести жесткие санкции в случае проведения бутафорского "референдума" в Херсоне - Кулеба

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“По методичке 2014 года, РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, поэтому это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов. Херсон есть и всегда будет Украиной", - написал Кулеба.

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3 марта оккупанты захватили здание Херсонской ОГА. Позже появилась информация, что российские военные минируют улицы города. В то же время, над городом поднят украинский флаг, а в помещении мэрии действует Гуманитарный штаб и работают представители местной власти.

11 марта сообщалось, что несмотря на частичную оккупацию в Херсоне возобновят обучение в школах. Педагогам проведут специальные тренинги.