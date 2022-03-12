Проти РФ мають ввести жорсткі санкції у разі проведення бутафорського "референдуму" в Херсоні - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти хочуть спробувати провести у Херсоні бутафорський "референдум" за "народну республіку". Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.
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“За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною", - написав Кулеба.
Доповнення
3 березня окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА. Пізніше з’явилася інформація, що російські військові мінують вулиці міста. Водночас, над містом піднятий український прапор, а в приміщенні мерії діє гуманітарний штаб та працюють представники місцевої влади.
11 березня повідомлялося, що попри часткову окупацію у Херсоні відновлять навчання в школах. Педагогам проведуть спеціальні тренінги.