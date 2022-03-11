Попри часткову окупацію у Херсоні відновлять навчання в школах. Педагогам проведуть спеціальні тренінги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З 14 березня у херсонських школах буде відновлено навчальний процес. Відбуватиметься він дистанційно. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Херсонською міською радою.
Місцева влада повідомила, що освітній процес переходить у дистанційний формат або наближений до нього. Видозміненим буде як розклад занять, так і подача навчального матеріалу.
Цитата
«Ураховуючи автономію, яка визначена законодавством, кожен заклад освіти продумав формат зустрічей, звичайно онлайн, скорегував розклад занять, при цьому враховано умови доступу до шкільної платформи та можливості її використання.
На сайтах закладів освіти будуть розміщені посилання на всеукраїнські онлайн-платформи для учнів різних вікових категорій. Учні херсонських шкіл, які разом із батьками виїхали за межі міста, за заявою одного з батьків мають право продовжити навчання в закладі за місцем тимчасового перебування або перейти на індивідуальну (екстернатну, сімейну) форму навчання», - йдеться у повідомленні.
Також у міській раді повідомили, що для педагогів будуть проведені психологічні тренінги, зокрема, з реагування на кризові емоційні стани, подолання страху у дітей, робота з панічними атаками, підтримка дітей під час бомбардувань, тощо.
Нагадаємо
3 березня окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА. Пізніше з’явилася інформація, що російські військові мінують вулиці міста. Водночас, над містом піднятий український прапор, а в приміщенні мерії діє гуманітарний штаб та працюють представники місцевої влади.