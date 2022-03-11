Несмотря на частичную оккупацию в Херсоне возобновят обучение в школах. Педагогам проведут специальные тренинги

Местные власти сообщили, что образовательный процесс переходит в дистанционный формат или приближенный к нему. Видоизмененным будет как расписание занятий, так и подача учебного материала.

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"Учитывая автономию, которая определена законодательством, каждое учреждение образования продумало формат встреч, конечно онлайн, скорректировало расписание занятий, при этом учтены условия доступа к школьной платформе и возможности ее использования.

На сайтах учебных заведений будут размещены ссылки на всеукраинские онлайн-платформы для учащихся разных возрастных категорий. Ученики херсонских школ, которые вместе с родителями выехали за пределы города, по заявлению одного из родителей имеют право продолжить обучение в учреждении по месту временного пребывания или перейти на индивидуальную (экстернатную, семейную) форму обучения", - говорится в сообщении.

Также в городском совете сообщили, что для педагогов будут проведены психологические тренинги, в частности, по реагированию на кризисные эмоциональные состояния, преодолению страха у детей, работа с паническими атаками, поддержка детей во время бомбежек и тому подобное.

Напомним

3 марта оккупанты захватили здание Херсонской ОГА. Позже появилась информация, что российские военные минируют улицы города. В то же время, над городом поднят украинский флаг, а в помещении мэрии действует Гуманитарный штаб и работают представители местной власти.