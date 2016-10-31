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Против должностных лиц объединенной территориальной общины в Закарпатской области открыли уголовное производство

Против должностных лиц объединенной территориальной общины в Закарпатской области открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 7698 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 октября. УНН. Тячевская местная прокуратура в Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Вильховецкой объединенной территориальной общины, которые отказались финансировать учреждения вторичной медицинской помощи. Такие действия должностных лиц спровоцировали разбалансировку Тячевского районного бюджета. Об этом говорится на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сообщает УНН.

Поскольку невыполнение требований Бюджетного кодекса Украины руководством Вильховецкой объединенной территориальной общины повлекло тяжкие последствия в виде недополучения Тячевским районным бюджетом около 5 млн гривен, против должностных лиц объединенной общины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По информации Г.Москаля, в 2016 году Вильховецкая ОТО получила из госбюджета более 7,3 млн гривен для финансирования медицинской помощи первого и второго уровня. Не имея своих медучреждений второго уровня, руководство общины отказалось перечислить в райбюджет средства на медицинскую помощь. В то же время местные жители лечатся в Тячевской районной больнице, Тячевской районной поликлинике и Нересницкой участковой больнице. В начале сентября 2016 года вопрос о финансировании Вильховецкой ОТО медучреждений второго уровня было предметом судебного разбирательства - подобный административный иск против объединенной территориальной общины рассматривался в Украине впервые.

Как ранее сообщал УНН, райсуд в Закарпатской области обязал объединенную территориальную общину профинансировать медотрасль района.

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