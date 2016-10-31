Против должностных лиц объединенной территориальной общины в Закарпатской области открыли уголовное производство

Поскольку невыполнение требований Бюджетного кодекса Украины руководством Вильховецкой объединенной территориальной общины повлекло тяжкие последствия в виде недополучения Тячевским районным бюджетом около 5 млн гривен, против должностных лиц объединенной общины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По информации Г.Москаля, в 2016 году Вильховецкая ОТО получила из госбюджета более 7,3 млн гривен для финансирования медицинской помощи первого и второго уровня. Не имея своих медучреждений второго уровня, руководство общины отказалось перечислить в райбюджет средства на медицинскую помощь. В то же время местные жители лечатся в Тячевской районной больнице, Тячевской районной поликлинике и Нересницкой участковой больнице. В начале сентября 2016 года вопрос о финансировании Вильховецкой ОТО медучреждений второго уровня было предметом судебного разбирательства - подобный административный иск против объединенной территориальной общины рассматривался в Украине впервые.

Как ранее сообщал УНН, райсуд в Закарпатской области обязал объединенную территориальную общину профинансировать медотрасль района.