Проти посадовців об’єднаної територіальної громади на Закарпатті відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Тячівська місцева прокуратура на Закарпатті відкрила кримінальне провадження проти посадовців Вільховецької об’єднаної територіальної громади, котрі відмовилися фінансувати заклади вторинної медичної допомоги. Такі дії посадовців спровокували розбалансування Тячівського районного бюджету. Про це йдеться на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, повідомляє УНН.
Оскільки невиконання вимог Бюджетного кодексу України керівництвом Вільховецької об′єднаної територіальної громади спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання Тячівським районним бюджетом близько 5 мільйонів гривень, проти посадовців об’єднаної громади відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).
За інформацією Г. Москаля, у 2016 році Вільховецька ОТГ отримала з Держбюджету понад 7,3 мільйона гривень для фінансування медичної допомоги першого і другого рівня. Не маючи своїх медзакладів другого рівня, керівництво громади відмовилося перерахувати в райбюджет кошти на медичну допомогу. Водночас місцеві мешканці лікуються в Тячівській районній лікарні, Тячівській районній поліклініці та Нересницькій дільничній лікарні. На початку вересня 2016 року питання про фінансування Вільховецькою ОТГ медзакладів другого рівня було предметом судового розгляду – подібний адміністративний позов проти об′єднаної територіальної громади розглядався в Україні вперше.
Як раніше повідомляв УНН, райсуд на Закарпатті зобов′язав об′єднану територіальну громаду профінансувати медгалузь району.