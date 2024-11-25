Протестующие установили палатки возле парламента Грузии перед первым заседанием

В Тбилиси накануне первого заседания 11-го созыва парламента, протестующие установили палатки у здания парламента в знак несогласия с официальными итогами парламентских выборов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Демонстрация происходит на фоне противостояния между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционными силами, которые считают выборы фальсифицированными и не собираются признавать их результаты.

Несмотря на протесты, правящая партия намерена провести заседание парламента, поскольку, согласно официальным итогам, "Грузинская мечта" получила 89 из 150 мандатов и имеет достаточное количество депутатов для начала работы законодательного органа. Однако четыре оппозиционные партии отказались вступить в парламент, считая его нелегитимным.

Ожидается, что на заседании не будет присутствовать и Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая также не признает результатов выборов. Кроме того, отсутствовать будут представители дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии.

Возле парламента установлено усиленное охранное оцепление, поскольку ситуация остается напряженной.

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