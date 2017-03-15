Протестующие с оружием на Донбассе будут задержаны - П.Порошенко

"Мы всегда будем уважительно относиться к мирным участникам любых мирных акций, пусть мы и не разделяем их требований. Но всех, кто на призыв организаторов будет приезжать с оружием, ехать туда с автоматами, коктейлями Молотова или взрывчаткой, гранатами, чтобы взрывать железнодорожные пути, как нам неоднократно уже обещали авантюристы организаторы, - будем задерживать и привлекать к ответственности, даже если они будут представляться патриотами. Разве допустимо допускать вооруженных гастролеров в тыл украинским войскам? ", - отметил П.Порошенко.

Президент, согласно сообщению, отметил, что тот, кто едет в прифронтовую зону, чтобы целиться в спину украинским правоохранителям, должен получать надлежащую правовую оценку.

Глава государства сообщил, что видел видео, когда депутаты били и унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, рассчитывая, что правоохранители не могут поднять руку на неприкосновенного избранника.

"СБУ и Национальная полиция действовали с терпеливостью, которой бы не вынес ни один правоохранитель ни одной европейской страны. И действовали они в рамках закона, чего не скажешь о причастных к блокаде народных депутатах ", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, 14 марта, в результате нападения участников блокады на блокпост пострадали 7 полицейских .