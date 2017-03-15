Протестувальники зі зброєю на Донбасі будуть затримані - П.Порошенко

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що завжди ставитиметься шанобливо до учасників мирних акцій, навіть якщо не поділятиме їхні погляди, але правоохоронці будуть затримувати всіх учасників зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.

“Ми завжди будемо шанобливо ставитися до мирних учасників будь-яких мирних акцій, хай би ми і не поділяли їхніх вимог. Але всіх тих, хто на заклик організаторів приїздити зі зброєю, їхатиме туди з автоматами, коктейлями Молотова чи вибухівкою, гранатами, щоб висаджувати в повітря залізничні колії, як нам неодноразово вже обіцяли авантюристи-організатори, — будемо затримувати і притягувати до відповідальності, навіть якщо вони будуть представлятися патріотами. Хіба припустимо допускати озброєних гастролерів в тил українським військам?”, — зазначив П.Порошенко.

Президент, згідно з повідомленням, наголосив, що той, хто їде у прифронтову зону, щоб цілити в спину українським правоохоронцям, має отримувати належну правову оцінку.

Глава держави повідомив, що бачив відео, коли депутати били та принижували бійців Національної гвардії та поліції, які пройшли бойові дії, розраховуючи, що правоохоронці не можуть підняти руку на недоторканого обранця.

“СБУ та Національна поліція діяли з терплячістю, якої б не виніс жоден правоохоронець жодної європейської країни. І діяли вони в рамках закону, чого не скажеш про причетних до блокади народних депутатів”, — підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, 14 березня, внаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських.

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