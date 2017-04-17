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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30594 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149987 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113949 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114887 просмотра

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Протестующие вышли на улицы Стамбула против результатов референдума в Турции

Протестующие вышли на улицы Стамбула против результатов референдума в Турции

Киев  •  УНН

 • 11396 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Жители нескольких районов крупнейшего города Турции Стамбула вышли на улицы с кастрюлями и сковородками, выражая таким образом протест против итогов референдума об усилении полномочий президента страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам свидетелей, жители Стамбула протестовали крайней мере в четырех районах города.

Несмотря на официальные результаты референдума, свидетельствующие о более чем 51% голосов в пользу президента, три крупнейших города Турции, в частности Стамбул, проголосовали против.

Турецкое государственное новостное агентство Anadolu сообщает, что по итогам подсчета 99,9% бюллетеней 51,2% избирателей проголосовали "за" усиление полномочий президента страны. 48,8% высказались "против" таких изменений.

Турецкая оппозиция уже обвинила власть в манипуляциях и пообещала обжаловать итоги референдума.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

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