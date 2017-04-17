Протестующие вышли на улицы Стамбула против результатов референдума в Турции

По словам свидетелей, жители Стамбула протестовали крайней мере в четырех районах города.

Несмотря на официальные результаты референдума, свидетельствующие о более чем 51% голосов в пользу президента, три крупнейших города Турции, в частности Стамбул, проголосовали против.

Турецкое государственное новостное агентство Anadolu сообщает, что по итогам подсчета 99,9% бюллетеней 51,2% избирателей проголосовали "за" усиление полномочий президента страны. 48,8% высказались "против" таких изменений.

Турецкая оппозиция уже обвинила власть в манипуляциях и пообещала обжаловать итоги референдума.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.