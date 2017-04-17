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Протестувальники вийшли на вулиці Стамбула проти результатів референдуму в Туреччині

Протестувальники вийшли на вулиці Стамбула проти результатів референдуму в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Мешканці кількох районів найбільшого міста Туреччини Стамбула вийшли на вулиці з каструлями та сковорідками, висловлюючи таким чином протест проти підсумків референдуму про посилення повноважень президента країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами свідків, жителі Стамбула протестували принаймні в чотирьох районах міста.

Незважаючи на офіційні результати референдуму, які свідчать про більше ніж 51% голосів на користь президента, три найбільші міста Туреччини, зокрема Стамбул, проголосували проти.

Турецьке державне новинне агентство Anadolu повідомляє, що за підсумками підрахунку 99,9% бюлетенів 51,2% виборців проголосували “за” посилення повноважень президента країни. 48,8% висловилися “проти” таких змін.

Турецька опозиція вже звинуватила владу в маніпуляціях і пообіцяла оскаржити підсумки референдуму.

Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.

Тепер президент Туреччини зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.

Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.

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