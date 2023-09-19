Протесты в Ереване: из-за столкновений митингующих и полиции есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Ереване из-за столкновения митингующих и полиции есть раненые. Об этом сообщает местное издание “Панорама Армении”, передает УНН.
Детали
Пострадали участиники акции на площади Республики, которые требовали отставки Никола Пашиняна. Местные СМИ сообщают что люди ранены вследствие применения полицией спецсредств по отношению к митингующим.
Фото с места происшествия опубликовал один из участников акции.
Количество пострадавших не называют.
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Напомним
Столкновения с полицией начались после того, как люди собравшиеся на площади Республики у здания правительства Армении попытались пройти внутрь здания. В ответ копы применили светошумовые гранаты.
По данным местных СМИ люди недовольны ситуацией в Нагорном Карабахе. Они скандируют лозунги против правительства Никола Пашиняна и требуют защитить армянское население региона от обстрелов, которые ведут азербайджанские военные.