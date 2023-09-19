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Протести в Єревані: через зіткнення мітингувальників та поліції є поранені

Протести в Єревані: через зіткнення мітингувальників та поліції є поранені

Київ • УНН

 • 157788 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Єревані через зіткнення мітингувальників і поліції є поранені. Про це повідомляє місцеве видання “Панорама Вірменії”, передає УНН.

Деталі

Постраждали учасники акції на площі Республіки, які вимагали відставки Нікола Пашиняна. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди поранені внаслідок застосування поліцією спецзасобів по відношенню до мітингувальників.

Фото з місця події опублікував один з учасників акції.

Кількість постраждалих не називають.

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Нагадаємо

Зіткнення з поліцією почалися після того, як люди, які зібралися на площі Республіки біля будівлі уряду Вірменії, спробували пройти всередину будівлі. У відповідь копи застосували світлошумові гранати.

За даними місцевих ЗМІ люди незадоволені ситуацією в Нагірному Карабасі. Вони скандують гасла проти уряду Нікола Пашиняна і вимагають захистити вірменське населення регіону від обстрілів, які ведуть азербайджанські військові.

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