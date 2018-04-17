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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Армении: количество задержанных достигло 80 человек

Киев • УНН

 • 8762 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Количество задержанных на протестах в Ереване (Армения) достигло 80 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NEWS.am.

Протесты в Армении: количество задержанных достигло 80 человек

Сообщается, что полиция задержала 80 человек из числа манифестантов по подозрению в совершении административных нарушений. Также есть информация, что центральные улицы Еревана остаются перекрытыми.

Как сообщал УНН, полиция армянской столицы Еревана сообщает о задержании состоянию на 11:30 по киевскому времени 59 митингующих.

Заседание парламента Армении проходит в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Сержа Саргсяна премьером. После конституционных изменений 2015 премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в Армении. Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.

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