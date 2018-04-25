Протесты в Армении: к активистам присоединился и.о министра спорта

В заявлении, в частности, отмечено: "Понимая важность момента и ответственность каждого гражданина за государственность Армении, я подаю отставку с должности исполняющего обязанности министра спорта и по делам молодежи. Как сторонник партии "Процветающая Армения", я поддерживаю призыв лидера "ПА" Гагика Царукяна к национальной мобилизации и лично выхожу на улицу".

Как сообщал УНН, на центральной площади армянской столицы Еревана - площади Республики - в среду утром началась массовая акция протеста во главе с лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном.



Напомним, в понедельник, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.