Протести в Вірменії: до активістів приєднався в.о міністра спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Виконуючий обов'язки міністра спорту і у справах молоді Вірменії Грач Ростомян подав у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.
У заяві, зокрема, зазначено: "Розуміючи важливість моменту і відповідальність кожного громадянина за державність Вірменії, я подаю відставку з посади виконуючого обов'язки міністра спорту і у справах молоді. Як прихильник партії "Процвітаюча Вірменія", я підтримую заклик лідера "ПА" Гагика Царукяна до національної мобілізації і особисто виходжу на вулицю".
Як повідомляв УНН, на центральній площі вірменської столиці Єревана - площі Республіки - в середу вранці почалася масова акція протесту на чолі з лідером опозиції, депутатом Ніколом Пашіняном.
Нагадаємо, в понеділок, 23 квітня, після 11 днів акцій протесту, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.