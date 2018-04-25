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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19911 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Протести в Вірменії: до активістів приєднався в.о міністра спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Виконуючий обов'язки міністра спорту і у справах молоді Вірменії Грач Ростомян подав у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.

Протести в Вірменії: до активістів приєднався в.о міністра спорту

У заяві, зокрема, зазначено: "Розуміючи важливість моменту і відповідальність кожного громадянина за державність Вірменії, я подаю відставку з посади виконуючого обов'язки міністра спорту і у справах молоді. Як прихильник партії "Процвітаюча Вірменія", я підтримую заклик лідера "ПА" Гагика Царукяна до національної мобілізації і особисто виходжу на вулицю".

Як повідомляв УНН, на центральній площі вірменської столиці Єревана - площі Республіки - в середу вранці почалася масова акція протесту на чолі з лідером опозиції, депутатом Ніколом Пашіняном.

Нагадаємо, в понеділок, 23 квітня, після 11 днів акцій протесту, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.

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