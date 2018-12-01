Протесты в Париже: более сотни задержанных и множество раненых

По информации французского телеканала 20 человек получили ранения, из них 6 полицейских.



“В префектуре полиции премьер-министр Эдуард Филипп сказал, что 107 человек были арестованы на демонстрациях на Елисейских полях. Он добавил, что во Франции насчитывается менее 36 000 протестующих, в том числе 5500 человек в Париже”, — сообщает телеканал.

Также столкновения произошли в Страсбурге и там полиция, как и в Париже ранее, применила слезоточивый газ, когда “желтые жилеты” попытались покинуть запланированный маршрут шествия.

Как ранее информировал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.

С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.