Протести в Парижі: більше сотні затриманих і десятки поранених

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція Парижа вже затримала щонайменше 107 учасників протестів. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNEWS.

За інформацією французького телеканалу 20 осіб отримали поранення, з них 6 поліцейських.

“У префектурі поліції прем’єр-міністр Едуард Філіп сказав, що 107 осіб було заарештовано на демонстраціях на Єлисейських полях. Він додав, що у Франції налічується неменше 36 000 протестуючих, в тому числі 5500 осіб в Парижі”, - повідомляє телеканал.

Також зіткнення відбулися в Страсбурзі і там поліція, як і в Парижі раніше, застосувала сльозогінний газ, коли “жовті жилети” спробували покинути запланований маршрут ходи.

Як раніше інформував УНН, рух “жовтих жилетів” з’явилося у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. Акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.

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