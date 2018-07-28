Протесты в Израиле: на Храмовой горе штурмовали мечеть Аль-Акса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Израильская полиция закрыла доступ к мечети Аль-Акса после пятничных столкновений на Храмовой горе. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
“После завершения молитвы на Храмовой горе камни и фейерверки полетели в полицейских. По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали эвакуацию людей, находившихся там”, - сообщили в пресс-службе полиции Израиля.
Правоохранители назвали “непонятным и необъяснимым шагом” столкновения, которые начались в пятницу, 27 июля, в Иерусалиме на Храмовой горе после вечерней молитвы. Отмечается, что, когда она закончилась, протестующие начали бросать в полицию “коктейли Молотова”. По другим данным, в полицейских летели камни и пиротехнические средства. Для разгона участников беспорядков полиция использовала светошумовые гранаты.
Как сообщила газета The Jerusalem Post, несколько десятков арабов заперлись в мечети. ХАМАС обратился к “арабам Иерусалима и Западного берега” с призывом “немедленно встать на защиту мечети Аль-Акса”. Полицейские, которые находятся у стен мечети, призвали арабов покинуть здание, однако это требование было проигнорировано.
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Около 17:30 27 июля начальник полиции Иерусалимского округа Йорам Галеви отдал сотрудникам полиции приказ войти в мечеть и вывести оттуда инициаторов беспорядков. После того, как около 60 силовиков ворвались во внутрь и применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, 16 арабов были задержаны для допроса, сообщает NEWSru Israel.
Всего в ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны 24 подозреваемых. А четверо сотрудников полиции получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.
Также были ранены 40 жителей Палестинской автономии, утверждает Al Jazeera. Среди пострадавших оказались и двое охранников мечети.
Храмовая гора — это священное место для евреев. Она также входит в тройку святых мест для мусульман, после Мекки и Медины.
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Израильские войска вступили в Старый город на территории Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года. После этого было заключено соглашение о том, что немусульманам разрешен доступ к этому месту, но они не могут там молиться.
В сентябре 2000 года Аль-Аксу посетил бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Это породило волну возмущения среди мусульман, которая вылилась в многолетнюю Палестинской интифаду.
Напомним, 23 июля израильские военные застрелили палестинского подростка.
اقتحموا الأقصى! # فلسطين pic.twitter.com/0oNoXDSJVK— فلسطين (@Palestine_ar) 27 июля 2018
# عاجل : جيش الاحتلال الصهيوني يعتدي و يطلق القنابل على المصليين بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة عاصمة فلسطين , ويقطع عنهم الصلاة. pic.twitter.com/Z8P7sBrbc6— غزة الآن - Gaza Now (@gazalnps) 27 июля 2018
עימותים אלימים בהר הבית: בתום תפילות יום השישי החלו מתפרעים ליידות אבנים ולירות זיקוקים לעבר כוחות המשטרה. שוטר אחד נפצע בעינו וכעת הכוחות פועלים לפיזור המתפרעים https://t.co/xLg970bW9i pic.twitter.com/QMyL3rzd4F— החדשות (@NewsChannelIL) 27 июля 2018