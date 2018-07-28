Протести в Ізраїлі: на Храмовій горі стався штурм мечеті Аль-Акса

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41468 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 77815 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 83345 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 109955 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91429 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114668 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156350 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189080 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 288026 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167098 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
84 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 105016 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98330 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49781 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40130 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 52771 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 109953 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157152 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 288026 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 219000 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22687 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40130 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49781 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51419 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65763 перегляди
Актуальне
Протести в Ізраїлі: на Храмовій горі стався штурм мечеті Аль-Акса

Протести в Ізраїлі: на Храмовій горі стався штурм мечеті Аль-Акса

Київ • УНН

 • 15893 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Ізраїльська поліція закрила доступ до мечеті Аль-Акса після п'ятничних сутичок на Храмовій горі. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

“Після завершення молитви на Храмовій горі камені і феєрверки полетіли в поліцейських. За наказом командувача Єрусалимським округом поліцейські сили піднялися на Храмову гору і почали евакуацію людей, які знаходились там”, — повідомили у прес-службі поліції Ізраїлю.

Правоохоронці назвали “незрозумілим і незбагненним кроком” сутички, які почались у п’ятницю, 27 липня, у Єрусалимі на Храмовій горі після вечірньої молитви. Відзначається, що, коли вона скінчилася, протестуючі почали кидати в поліцію “коктейлі Молотова”. За іншими даними, у поліцейських летіли камені і піротехнічні засоби. Для розгону учасників заворушень поліція використала світлошумові гранати.

Як повідомила газета The Jerusalem Post, кілька десятків арабів замкнулися в мечеті. ХАМАС звернувся до “арабів Єрусалиму і Західного берега” із закликом “негайно встати на захист мечеті Аль-Акса”. Поліцейські, що знаходяться біля стін мечеті, закликали арабів покинути будівлю, проте ця вимога була проігнорована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль зніс будови бедуїнів у східному Єрусалимі

Близько 17:30 27 липня начальник поліції Єрусалимського округу Йорам Галеві віддав співробітникам поліції наказ увійти до мечеті і вивести звідти ініціаторів заворушень. Після того, як близько 60 силовиків увірвалися всередину і застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ, 16 арабів були затримані для допиту, повідомляє NEWSru Israel.

Усього в ході заворушень на Храмовій горі були затримані 24 підозрюваних. А четверо співробітників поліції отримали поранення. Їм була надана медична допомога.

Також були поранені 40 жителів Палестинської автономії, стверджує Al Jazeera. Серед постраждалих опинилися і двоє охоронців мечеті.

Храмова гора — це священне місце для євреїв. Вона також входить до трійки святих місць для мусульман, після Мекки і Медіни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив перемістити туди посольство

Ізраїльські війська вступили у Старе місто на території Єрусалиму під час Шестиденної війни 1967 року. Після цього було укладено угоду про те, що немусульманам дозволено доступ до цього місця, але вони не можуть там молитися.

У вересні 2000 року Аль-Аксу відвідав колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон. Це породило хвилю обурення серед мусульман, яка вилилася в багаторічну Палестинську інтифаду.

Нагадаємо, 23 липня ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка.

اقتحموا الأقصى ! #فلسطين pic.twitter.com/0oNoXDSJVK

— فلسطين (@Palestine_ar) 27 липня 2018 р.

#عاجل : جيش الاحتلال الصهيوني يعتدي و يطلق القنابل على المصليين بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة عاصمة فلسطين , ويقطع عنهم الصلاة . pic.twitter.com/Z8P7sBrbc6

— غزة الآن - Gaza Now (@gazalnps) 27 липня 2018 р.

עימותים אלימים בהר הבית: בתום תפילות יום השישי החלו מתפרעים ליידות אבנים ולירות זיקוקים לעבר כוחות המשטרה. שוטר אחד נפצע בעינו וכעת הכוחות פועלים לפיזור המתפרעים https://t.co/xLg970bW9i pic.twitter.com/QMyL3rzd4F

— החדשות (@NewsChannelIL) 27 липня 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97