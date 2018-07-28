Протести в Ізраїлі: на Храмовій горі стався штурм мечеті Аль-Акса

“Після завершення молитви на Храмовій горі камені і феєрверки полетіли в поліцейських. За наказом командувача Єрусалимським округом поліцейські сили піднялися на Храмову гору і почали евакуацію людей, які знаходились там”, — повідомили у прес-службі поліції Ізраїлю.

Правоохоронці назвали “незрозумілим і незбагненним кроком” сутички, які почались у п’ятницю, 27 липня, у Єрусалимі на Храмовій горі після вечірньої молитви. Відзначається, що, коли вона скінчилася, протестуючі почали кидати в поліцію “коктейлі Молотова”. За іншими даними, у поліцейських летіли камені і піротехнічні засоби. Для розгону учасників заворушень поліція використала світлошумові гранати.

Як повідомила газета The Jerusalem Post, кілька десятків арабів замкнулися в мечеті. ХАМАС звернувся до “арабів Єрусалиму і Західного берега” із закликом “негайно встати на захист мечеті Аль-Акса”. Поліцейські, що знаходяться біля стін мечеті, закликали арабів покинути будівлю, проте ця вимога була проігнорована.

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Близько 17:30 27 липня начальник поліції Єрусалимського округу Йорам Галеві віддав співробітникам поліції наказ увійти до мечеті і вивести звідти ініціаторів заворушень. Після того, як близько 60 силовиків увірвалися всередину і застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ, 16 арабів були затримані для допиту, повідомляє NEWSru Israel.

Усього в ході заворушень на Храмовій горі були затримані 24 підозрюваних. А четверо співробітників поліції отримали поранення. Їм була надана медична допомога.

Також були поранені 40 жителів Палестинської автономії, стверджує Al Jazeera. Серед постраждалих опинилися і двоє охоронців мечеті.

Храмова гора — це священне місце для євреїв. Вона також входить до трійки святих місць для мусульман, після Мекки і Медіни.

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Ізраїльські війська вступили у Старе місто на території Єрусалиму під час Шестиденної війни 1967 року. Після цього було укладено угоду про те, що немусульманам дозволено доступ до цього місця, але вони не можуть там молитися.

У вересні 2000 року Аль-Аксу відвідав колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон. Це породило хвилю обурення серед мусульман, яка вилилася в багаторічну Палестинську інтифаду.

Нагадаємо, 23 липня ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка.

اقتحموا الأقصى ! #فلسطين pic.twitter.com/0oNoXDSJVK

#عاجل : جيش الاحتلال الصهيوني يعتدي و يطلق القنابل على المصليين بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة عاصمة فلسطين , ويقطع عنهم الصلاة . pic.twitter.com/Z8P7sBrbc6

עימותים אלימים בהר הבית: בתום תפילות יום השישי החלו מתפרעים ליידות אבנים ולירות זיקוקים לעבר כוחות המשטרה. שוטר אחד נפצע בעינו וכעת הכוחות פועלים לפיזור המתפרעים https://t.co/xLg970bW9i pic.twitter.com/QMyL3rzd4F