Протесты в Чили: более 280 человек получили травмы в результате использования резиновых пуль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Чили из-за использования силовиками запрещенных резиновых пуль во время столкновения с участниками антиправительственных акций пострадали по меньшей мере 280 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на teleSUR.
"По меньшей мере 280 чилийцев получили ранения в глаза в результате стрельбы правоохранителей прямо в лицо во время антиправительственных акций протеста, что является рекордом в мировой статистике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители используют резиновые пули несмотря на запрет, за исключением экстремальных ситуаций.
Резиновые пули запретили, ведь по результатам исследований университета в Чили выяснилось, что шары состоят из каучука лишь на 20 процентов, а остальные 80 процентов имеют различные элементы, такие как свинец.
Также региональная больница "Антофагаста" заявила в пятницу, что она вылечила целом 37 человек, пострадавших в результате протестов в четверг, а пять человек остаются госпитализированными из-за тяжелых трав.
Кроме того, с начала протестов против политики Себастьяна Пиньеры было арестовано более 17 тысяч человек, а 950 - в следственном изоляторе.
Напомним, в ходе протестов по всей стране, начиная с 18 октября, погибли 23 человека, более 2 тыс. пострадали и более 200 человек получили травмы глаз в результате выстрелов полиции во время разгона демонстраций. Причиной стало недовольство жителей повышением цен на проезд в метро.