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Протести в Чилі: понад 280 людей отримали травми в результаті використання гумових куль

Протести в Чилі: понад 280 людей отримали травми в результаті використання гумових куль

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Чилі через використання силовиками заборонених гумових куль під час зіткнення з учасниками антиурядових акцій постраждало щонайменше 280 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на teleSUR.

"Щонайменше 280 чилійців отримали поранення в очі внаслідок стрілянини правоохоронців прямо в обличчя під час антиурядових акцій протесту, що є рекордом у світовій статистиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,що правоохоронці використовують гумові кулі попри заборону, за винятком екстремальних ситуацій.

Гумові кулі заборонили, адже за результатами досліджень університету в Чилі з’ясувалося, що кулі складаються з каучуку лише на 20 відсотків, а інші 80 відсотків мають різні елементи, такі як свинець.

Також регіональна лікарня "Антофагаста" заявила в п'ятницю, що вона вилікувала загалом 37 людей, які постраждали внаслідок протестів у четвер, а п'ятеро осіб залишаються госпіталізованими через тяжкі трави.

Окрім того, з початку протестів проти політики Себастьяна Піньєри було заарештовано понад 17 тисяч осіб, а 950 - у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, в ході протестів по всій країні, починаючи з 18 жовтня, загинули 23 особи, понад 2 тис. постраждали і більше 200 осіб отримали травми очей в результаті пострілів поліції під час розгону демонстрацій. Причиною стало невдоволення жителів підвищенням цін на проїзд в метро.

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