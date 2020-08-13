Протесты в Беларуси: СМИ сообщают о планах Лукашенко выступить с экстренным обращением к народу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен выступить с экстренным обращением к народу. Об этом изначально сообщила радиостанция “Коммерсантъ FM” со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт, отмечает УНН.
Позже радиостанция сообщила, что информация о скором обращении Лукашенко была получена не от Эйсмонт, а из Telegram-канала “Дилетант”. “Официального подтверждения этой информации пока нет”, — говорится в Twitter радиостанции.
Аналогичные данные подтвердила белорусская редакция издания “Медиазона”: “Медиазона” попыталась найти первоисточник этого сообщения. Судя по всему, первым этот текст опубликовал анонимный телеграм-канал “Дилетант” (не имеет отношения к журналу “Дилетант”) на 11 тысяч подписчиков“.
UPD: информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации появилась в анонимном телеграм-канале “Дилетант” (не имеет отношения к журналу “Дилетант”). Официального подтверждения этой информации пока нет.— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020
Ранее глава Совета республики (верхней палаты белорусского парламента) Наталья Кочанова заявила, что Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по фактам задержания граждан в последние несколько дней. "Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям",— цитирует Кочанову государственное агентство БелТА.
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