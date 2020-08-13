Протесты в Беларуси: СМИ сообщают о планах Лукашенко выступить с экстренным обращением к народу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81814 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101658 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126302 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107136 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127086 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101174 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102005 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104030 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101946 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Протесты в Беларуси: СМИ сообщают о планах Лукашенко выступить с экстренным обращением к народу

Протесты в Беларуси: СМИ сообщают о планах Лукашенко выступить с экстренным обращением к народу

Киев  •  УНН

 • 20985 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен выступить с экстренным обращением к народу. Об этом изначально сообщила радиостанция “Коммерсантъ FM” со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт, отмечает УНН.

Позже радиостанция сообщила, что информация о скором обращении Лукашенко была получена не от Эйсмонт, а из Telegram-канала “Дилетант”. “Официального подтверждения этой информации пока нет”, — говорится в Twitter радиостанции.

Аналогичные данные подтвердила белорусская редакция издания “Медиазона”: “Медиазона” попыталась найти первоисточник этого сообщения. Судя по всему, первым этот текст опубликовал анонимный телеграм-канал “Дилетант” (не имеет отношения к журналу “Дилетант”) на 11 тысяч подписчиков“.

UPD: информация о том, что Александр Лукашенко якобы готовит срочное обращение к нации появилась в анонимном телеграм-канале “Дилетант” (не имеет отношения к журналу “Дилетант”). Официального подтверждения этой информации пока нет.

— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020

Ранее глава Совета республики (верхней палаты белорусского парламента) Наталья Кочанова заявила, что Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по фактам задержания граждан в последние несколько дней. "Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям",— цитирует Кочанову государственное агентство БелТА.

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