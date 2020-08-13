Протести у Білорусі: ЗМІ повідомляють про плани Лукашенко виступити з екстреним зверненням до народу

Пізніше радіостанція повідомила, що інформація про швидке звернення Лукашенко була отримана не від Ейсмонт, а з Telegram-каналу “Дилетант”. “Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає”, — йдеться в Twitter радіостанції.

Аналогічні дані підтвердила білоруська редакція видання “Медіазона”: “Медіазона” спробувала знайти першоджерело цього повідомлення. Судячи з усього, першим цей текст опублікував анонімний телеграм-канал “Дилетант” (не має відношення до журналу “Дилетант”) на 11 тисяч передплатників“.

UPD: інформація про те, що Олександр Лукашенко нібито готує термінове звернення до нації з’явилася в анонімному телеграм-каналі “Дилетант” (не має відношення до журналу “Дилетант”). Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Раніше глава Ради республіки (верхньої палати білоруського парламенту) Наталія Качанова заявила, що Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися з фактами затримання громадян в останні декілька днів. “Уже на вечір сьогоднішнього дня відпущені понад тисячу осіб під зобов’язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам”, — цитує Кочанову державне агентство БелТА.

Ситуація у Мінську: