Протести у Білорусі: ЗМІ повідомляють про плани Лукашенко виступити з екстреним зверненням до народу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом має намір виступити з екстреним зверненням до народу. Про це спочатку повідомила радіостанція “Коммерсант FM” з посиланням на прес-секретаря глави держави Наталію Ейсмонт, зазначає УНН.
Пізніше радіостанція повідомила, що інформація про швидке звернення Лукашенко була отримана не від Ейсмонт, а з Telegram-каналу “Дилетант”. “Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає”, — йдеться в Twitter радіостанції.
Аналогічні дані підтвердила білоруська редакція видання “Медіазона”: “Медіазона” спробувала знайти першоджерело цього повідомлення. Судячи з усього, першим цей текст опублікував анонімний телеграм-канал “Дилетант” (не має відношення до журналу “Дилетант”) на 11 тисяч передплатників“.
UPD: інформація про те, що Олександр Лукашенко нібито готує термінове звернення до нації з’явилася в анонімному телеграм-каналі “Дилетант” (не має відношення до журналу “Дилетант”). Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.— Коммерсант FM 93,6 (@ KFM936) August 13, 2020
Раніше глава Ради республіки (верхньої палати білоруського парламенту) Наталія Качанова заявила, що Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися з фактами затримання громадян в останні декілька днів. “Уже на вечір сьогоднішнього дня відпущені понад тисячу осіб під зобов’язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам”, — цитує Кочанову державне агентство БелТА.
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