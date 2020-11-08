Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.
Протесты в Беларуси: во время воскресных демонстраций задержаны уже почти 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время протестов в Беларуси в Минске задержали уже 790 участников акций. В центр белорусской столицы продолжают подтягивать военную технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY и правозащитный центр "Вясна".
Так, после проведения Марша народовластия в центр Минска выехала военная техника из части в Уручье, сообщает издание “Белсат”.
“Вечером в Минске снова наблюдается скопление военной техники, люди выходят на прогулки, дворовые встречи, устраивают акции солидарности, и все это сопровождается задержаниями”, — пишет TUT.BY.
На места сбора протестующих поступают микроавтобусы с людьми в балаклавах, участников акции задерживают.
По состоянию на 21:30 (по времени Киева) по данным правозащитников из центра “Вясна” пока задержаны 790 человек, количество задержанных продолжает расти.
Ранее УНН сообщал о задержании более 550 человек во время воскресных протестов в Беларуси.