Протесты в Беларуси: во время воскресных демонстраций задержаны уже почти 800 человек

Так, после проведения Марша народовластия в центр Минска выехала военная техника из части в Уручье, сообщает издание “Белсат”.

“Вечером в Минске снова наблюдается скопление военной техники, люди выходят на прогулки, дворовые встречи, устраивают акции солидарности, и все это сопровождается задержаниями”, — пишет TUT.BY.

На места сбора протестующих поступают микроавтобусы с людьми в балаклавах, участников акции задерживают.

По состоянию на 21:30 (по времени Киева) по данным правозащитников из центра “Вясна” пока задержаны 790 человек, количество задержанных продолжает расти.

Ранее УНН сообщал о задержании более 550 человек во время воскресных протестов в Беларуси.

Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.