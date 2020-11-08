"Ми тут влада": у Білорусі анонсували проведення нового масштабного мітингу

Так, марш під гаслом "Ми тут влада" має стартувати сьогодні о 12:00 за Мінськом.

"У Мінську збираємося у центрі міста, біля Ратуші - як символу магдебурзького права і народного самоврядування. Тобто на площі Свободи і Немизі. У разі надмірних перекриттів - на відрізку від Немиги до Стели. Мінчани пройдуть маршем центральними вулицями і проспектами міста, продемонструють собі і всім непохитність народної волі. В інших містах - марші за власним планом, акції та флешмоби", - пишуть організатори.

За даними ЗМІ, у різні частини Мінська вже стягуються спецтехніка, автобуси з силовиками і військові вантажівки для перевезення особового складу у зв'язку з недільної акцією опозиції.

Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.