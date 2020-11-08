"Мы здесь власть": в Беларуси анонсировали проведение нового масштабного митинга
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Минске и других городах Беларуси сегодня запланирована акция "Марш народовластия". Об этом сообщает Telegram-канал Nexta и другие оппозиционные каналы, передает УНН.
Так, марш под лозунгом "Мы здесь власть" должен стартовать сегодня в 12:00 за Минском.
"В Минске собираемся в центре города, у Ратуши – как символа магдебургского права и народного самоуправления. То есть на площади Свободы и Немиге. В случае чрезмерных перекрытий – на отрезке от Немиги до Стелы. Минчане пройдут маршем по центральным улицам и проспектам города, продемонстрируют себе и всем непреклонность народной воли. В других городах – марши по собственному плану, акции и флеш-мобы", - пишут организаторы.
По данным СМИ, в разные части Минска уже взимаются объекты, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава в связи с воскресной акцией оппозиции.
Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявил ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.