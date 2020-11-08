Протести у Білорусі: під час недільних демонстрацій затримано вже майже 800 осіб

Так, після проведення Маршу народовладдя в центр Мінська виїхала військова техніка з частини в Уруччя, повідомляє видання "Белсат".

"Ввечері в Мінську знову спостерігається скупчення військової техніки, люди виходять на прогулянки, дворові зустрічі, влаштовують акції солідарності, і все це супроводжується затриманнями", - пише TUT.BY.

На місця збору протестувальників надходять мікроавтобуси з людьми у балаклавах, учасників акції затримують.

Станом на 21:30 (за часом Києва) за даними правозахисників з центру "Вясна" наразі затримано 790 осіб, кількість затриманих продовжує зростати.

Раніше УНН повідомляв про затримання понад 550 людей під час недільних протестів у Білорусі.

Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.