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Протести у Білорусі: під час недільних демонстрацій затримано вже майже 800 осіб

Київ • УНН

 • 12899 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Під час протестів у Білорусі в Мінську затримали вже 790 учасників акцій. В центр білоруської столиці продовжують стягувати військову техніку. Про це повідомляє УНН із посиланням на TUT.BY та правозахисний центр "Вясна".

Так, після проведення Маршу народовладдя в центр Мінська виїхала військова техніка з частини в Уруччя, повідомляє видання "Белсат".

"Ввечері в Мінську знову спостерігається скупчення військової техніки, люди виходять на прогулянки, дворові зустрічі, влаштовують акції солідарності, і все це супроводжується затриманнями", - пише TUT.BY.

На місця збору протестувальників надходять мікроавтобуси з людьми у балаклавах, учасників акції затримують.

Станом на 21:30 (за часом Києва) за даними правозахисників з центру "Вясна" наразі затримано 790 осіб, кількість затриманих продовжує зростати.

Раніше УНН повідомляв про затримання понад 550 людей під час недільних протестів у Білорусі.

Нагадаємо, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.

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