Протесты в Беларуси: оператор связи объявил, что снизил скорость интернета в Минске по требованию властей

“С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных”, — говорится в комментарии.

“О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно”, — добавили в A1.

СМИ сообщали с места событий, что заметные перебои в работе интернета стали наблюдаться около 18:35 (время совпадает с киевским), когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.

Уличные акции противников действующей власти в воскресенье проходят во многих городах Беларуси, в частности в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Лиде, участие в них принимают десятки тысяч человек.