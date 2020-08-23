Протести у Білорусі: оператор зв'язку оголосив, що знизив швидкість інтернету у Мінську на вимогу влади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Швидкість роботи мобільного та стаціонарного інтернету в білоруській столиці була знижена в неділю на вимогу державних органів для забезпечення національної безпеки республіки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби оператора зв’язку A1, розміщеному на сайті оператора, передає УНН.
“З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв’язку із забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів міста Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних”, — йдеться в коментарі.
“Про відновлення коректного доступу до послуги буде повідомлено додатково”, — додали в A1.
ЗМІ повідомляли з місця подій, що помітні перебої в роботі інтернету почали спостерігатися близько 18:35 (час збігається з київським), коли основна маса протестуючих підійшла до Палацу Незалежності.
Вуличні акції противників чинної влади в неділю проходять у багатьох містах Білорусі, зокрема в Мінську, Гродно, Бресті, Могильові, Гомелі, Ліді, участь в них беруть десятки тисяч чоловік.