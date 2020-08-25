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Протесты в Беларуси: СК опубликовал видео, где подросток рассказывает якобы о покупке историй об изнасиловании в СИЗО

Киев • УНН

 • 16383 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси распространил видео с 17-летним подростком, утверждающим, что журналисты неназванных изданий предлагали ему дать поддельное интервью о том, что его якобы изнасиловали сотрудники ОМОНа, передает УНН.

Протесты в Беларуси: СК опубликовал видео, где подросток рассказывает якобы о покупке историй об изнасиловании в СИЗО

Подросток рассказал, что попал в изолятор на Окрестина в Минске после того, как его задержал ОМОН. Оттуда его забрали родители, после чего юношу госпитализировали. На второй день в больнице на прогулке к нему подошли журналисты, спросившие о диагнозе. “Я им показал свой диагноз — у меня было повреждение прямой кишки. И они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН. Я отказался. Это провокация, неправда, ложь. То есть, зачем это распространять?” — сказал подросток на записи.

Издание “Медиазона” подсчитало, что в этом минутном видео пять монтажных склеек. На записи юноша не говорит, при каких обстоятельствах повредил прямую кишку.

В СК Беларуси заявили, что, когда юноша попал в больницу, ему поставили предварительный диагноз “повреждение слизистой прямой кишки под вопросом”, который на момент выписки не подтвердился.

На фоне акций протеста, начавшихся после выборов президента Беларуси, появились сообщения об изнасилованиях задержанных в изоляторах. Следственный комитет Беларуси 20 августа пообещал проверить эту информацию. В ведомстве заявили, что по состоянию на 24 августа “по-прежнему не зарегистрировано ни одного сообщения либо заявления по подобным фактам”.

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