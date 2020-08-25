Протести у Білорусі: СК опублікував відео, де підліток розповідає нібито про купівлю історій про зґвалтування у СІЗО

Підліток розповів, що потрапив в ізолятор на Окрестіна в Мінську після того, як його затримав ОМОН. Звідти його забрали батьки, після чого юнака госпіталізували. На другий день в лікарні на прогулянці до нього підійшли журналісти, які запитали про діагноз. “Я їм показав свій діагноз — у мене було пошкодження прямої кишки. І вони запропонували мені зняти інтерв’ю зі словами, що мене зґвалтував ОМОН. Я відмовився. Це провокація, неправда, брехня. Тобто, навіщо це поширювати?”, — сказав підліток на запису.

Видання “Медіазона” підрахувало, що в цьому хвилинному відео п’ять монтажних склейок. На записі юнак не говорить, за яких обставин пошкодив пряму кишку.

У СК Білорусі заявили, що, коли юнак потрапив до лікарні, йому поставили попередній діагноз “пошкодження слизової прямої кишки під питанням”, який на момент виписки не підтвердився.

На тлі акцій протесту, що почалися після виборів президента Білорусі, з’явилися повідомлення про зґвалтування затриманих в ізоляторах. Слідчий комітет Білорусі 20 серпня пообіцяв перевірити цю інформацію. У відомстві заявили, що за станом на 24 серпня “як і раніше не зареєстровано жодного повідомлення або заяви за подібними фактами”.